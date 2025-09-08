上田 彩子の「マンガ・科学解体新書」 お待たせしました！ 第8回科学を少しでも身近に感じて欲しい、という趣旨で始まったこの企画。漫画家で、心理学を研究する大学准教授でもある上田彩子さんが、得意の"漫画"を包丁に、科学新書「ブルーバックス」という肴を捌きつつ、時にはその著者も巻き込んで、おいしいところを厳選、お届けします！今回のテーマは、『西之島』です。島の研究ってどんな準備が必要なの？火山学者が島を