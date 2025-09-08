【ニューヨーク＝平沢祐】テニスの四大大会最終戦、全米オープンは７日、ニューヨークで男子シングルスの決勝が行われ、第２シードのカルロス・アルカラス（スペイン）が前回覇者で第１シードのヤニク・シナー（イタリア）を６―２、３―６、６―１、６―４で破り、３年ぶり２度目の優勝を果たした。四大大会通算６勝目。今季は全仏オープンも制している。