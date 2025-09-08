人気スキンケアブランド〈ASUNE（アスネ）〉から、秋の新作がついに登場しました。2025年9月5日(金)より、全国のドン・キホーテにて「バンブー*トナーマスク」が先行発売され、同日には「デューイーメッシュファンデーション」もデビュー。どちらも植物由来成分を取り入れ、肌荒れを防ぎながらツヤめく美肌へ導くアイテムです。忙しい毎日に寄り添う、新しいASUNEのケアをぜひチェック