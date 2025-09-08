トランプ米大統領＝7日、ワシントン（ロイター＝共同）【エルサレム、ワシントン共同】複数のイスラエルメディアは7日、パレスチナ自治区ガザの停戦に関し、米国がイスラム組織ハマスに新たな提案を示したと伝えた。ハマスが拘束する人質全員を解放し、イスラエルは中心都市、ガザ市の制圧作戦を中止する内容としている。トランプ米大統領は7日「最終警告だ。次はない」とSNSに投稿して受け入れを迫った。トランプ氏は、米国が