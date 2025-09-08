²Î¼ê¾¾»³Àé½Õ¡Ê69¡Ë¤¬7Æü¡¢FM NACK5¡Ö¾¾»³Àé½ÕON THE RADIO¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å9»þ¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¶ÛµÞ¤Îµ­¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢¼­Ç¤¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÀµ¼°¤ËÉ½ÌÀ¤·¤¿ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¡Ê68¡Ë¤Î¸åÇ¤¿Í»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¡ÖÌäÂê¤Ï¼¡¤ÎÁíºÛ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤É¤Ê¤¿¤¬¤Ê¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÌ¾Á°¤¬¤¢¤Á¤³¤Á¤Ç¾å¤¬¤Ã¤Æ¤­¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£¡Ö¤Þ¤ÀÇ¯ÎðÅª¤Ë¼ã¤¤¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ»×¤ï¤ì¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤·¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¤Ê¤¤¤À¤í¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤