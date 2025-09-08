全国で猛威を振るっている新型コロナウイルス・ニンバス株。オミクロン株から派生した変異株で、強い喉の痛みが現れることが特徴だ。「普通の夏風邪の症状だと思ったら、途中から悪化し、まるでのどをカミソリで切ったかのような激痛症状が出る」という報告もされている。【画像2枚】ニンバス株に感染した時の、詳細なイラストレポート今SNS上で大きな注目を集めているのはそんなニンバス株に罹患した体験をイラストを交えて綴った