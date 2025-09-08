◆ 3年連続二桁勝利へ！「盛り返してきたので、チャンスはある」ロッテ・小島和哉が7日、西武戦に先発登板。8回112球・9安打2奪三振無四球2失点の好投で自身4連勝を飾った。7日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2025』のMC・岩本勉氏が「なかなか勝ち星に恵まれなかった小島が、ここにきて8勝目で3年連続の二桁勝利も見えてきた」と語ると、解説の大矢明彦氏は「今年どうしちゃたのかなという前半だったが、投球がすごく