2025年9月7日、札幌・中央警察署は札幌市西区に住む自営業の男（65）を暴行容疑で現行犯逮捕しました。男は7日午後4時47分ごろ、札幌市中央区南2条西4丁目の路上で、男性（57）の右手に噛みつく暴行を加えた疑いが持たれています。調べに対し、男は「相手に噛みついたことは認めます」と容疑を認めているということです。男は事件直前、札幌市中央区内の飲食店で別の男性ともめごとを起こし、「酔っ払いが暴れている」と警察に通報