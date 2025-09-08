８日未明、日本各地で約３年ぶりとなる皆既月食が観測された。東京都墨田区では東京スカイツリー越しに、満月が赤銅（しゃくどう）色に染まる皆既月食が見られた。未明の時間帯にもかかわらず、付近の住宅街ではあちらこちらで息をひそめて天文ショーを撮影する愛好家たちの姿があった。