秋篠宮ご夫妻の長男・悠仁さまは、成年式を終えたことを報告するため、8日に伊勢神宮を参拝されます。7日午後5時半ごろ、悠仁さまは三重・近鉄宇治山田駅に到着されました。紺のスーツ姿の悠仁さまは、見送りの駅長に「ありがとうございます」と挨拶し、集まった観光客などに笑顔で手を振り、駅を出発されました。悠仁さまは6日、成年の冠を身につける「加冠の儀」など成年式の儀式に臨まれました。悠仁さまは8日、皇室の祖先とさ