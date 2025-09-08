【ニューヨーク共同】テニスの全米オープンは7日、ニューヨークで男子シングルス決勝が行われ、カルロス・アルカラス（スペイン）がヤニク・シナー（イタリア）を6―2、3―6、6―1、6―4で破り、3年ぶり2度目の優勝を果たした。