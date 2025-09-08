中谷防衛相が佐賀市で陸上自衛隊の輸送機オスプレイに搭乗し、安全性を確認しました。中谷防衛相は、佐賀駐屯地に配備されたオスプレイの視察と体験搭乗を行い、飛行の安全性を確認しました。これに先立つ式典では、九州の佐賀に配備する重要性を強調しました。中谷防衛相：南西地域への迅速な機動展開を可能とする体制が整います。また、隊員に対し「運用の安全に万全を期し、稼働率を向上すること」を呼びかけました。離島防衛能