今日8日は、関東から九州の太平洋側にかけて晴れて厳しい暑さになるでしょう。東京や名古屋は最高気温が35℃以上の猛暑日になりそうです。5日ぶりに猛暑日が復活するでしょう。関東から沖縄の21都県に熱中症警戒アラートが発表されています。引き続き、熱中症に警戒をしてください。東京や名古屋は5日ぶりに35℃以上の猛暑日に今日8日は、関東から九州の太平洋側にかけて、朝から晴れて厳しい暑さになるでしょう。朝の通勤・通学の