【前後編の後編／前編を読む】片足切断の寝たきり91歳男性を歩かせた！「脳」を知り尽くしたリハビリ医だからわかる“攻め”の回復術脳卒中で半身麻痺になった高齢者も、再び歩き始める。『プロフェッショナル 仕事の流儀』（NHK／2013年）第200回で“攻めのリハビリ”と取り上げられた、脳神経外科医で、脳卒中や認知症などのリハビリのエキスパート・酒向正春医師。前編で触れたとおり、そのメソッドの肝は筋力増強。また歩け