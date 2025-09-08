女優の吉田羊が7日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜夜10・00）に出演。恋愛すると「ダメダメになります」と明かした。恋愛するとどんな感じに？と聞かれた吉田は「恋愛するとダメダメになりますね。面倒見すぎちゃって、お母さんみたいになります」と語った。吉田は5人きょうだいの末っ子のため「末っ子だから甘えるんじゃないですか？」と聞かれるが「甘えたいんですけど、先に甘えられると甘やかしちゃいます