気象台は、午前6時30分に、大雨警報（浸水害）を三条市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】新潟県・三条市に発表 8日06:30時点下越では、8日昼前まで土砂災害に警戒してください。下越、中越では、8日朝まで低い土地の浸水に警戒してください。下越、佐渡では、8日朝まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■三条市□大雨警報【発表】・浸水8日朝に警戒1時間最大雨量50mm■村上市□大