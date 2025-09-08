バレーボールの世界一決定戦、“世界バレー”で日本時間7日、3位決定戦が行われ女子日本代表（世界ランク5位）はブラジル（同2位）にフルセットの激闘の末敗戦。2010年の銅メダル以来15年ぶりのメダルを逃した。この試合の解説を務めた竹下佳江さん（47）、荒木絵里香さん（41）の元日本代表の2人がブラジル戦を振り返り、今後の女子日本代表へ期待をにじませた。男子日本代表の世界バレーは13日にトルコとの初戦を迎える。初田啓