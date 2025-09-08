歌手松山千春（69）が7日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。緊急の記者会見を行い、辞任する意向を正式に表明した石破茂首相（68）について言及した。松山は「考えてみるとさ、参院選の時もそうだったけど、物価高とか給料上げるとかな、地方の時代、東京一極集中を打開していく、いろんな課題があったんだよな。特に石破さんの場合は防災に関して、災害に関して防災省つくるんだとかいって、いろいろ