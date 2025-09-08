埼京線が今年で開業40周年を迎えることを記念し、JR東日本大宮支社は9月13日から10月13日までの約1ヶ月間にわたり、沿線活性化イベント「Saikyo Festa」を開催します。池袋駅から川越駅の沿線エリアを中心に多彩な企画を展開、開業時の103系をイメージした記念ラッピング列車の運行をはじめ、限定グッズの販売、親子で楽しめる体験イベント、沿線のグルメ企画など、鉄道ファンから家族連れまで楽しめる内容が盛りだくさんです。埼