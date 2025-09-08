[9.7 ルヴァン杯準々決勝第2戦 柏 1-0 横浜FM 三協F柏]後半ATに決勝点が生まれる、劇的な展開となったルヴァン杯準々決勝第2戦。横浜FMをホームに迎えた柏レイソルは、スコアレスの終盤、DF古賀太陽のロングフィードをFW瀬川祐輔が胸で落とすと、MF仲間隼斗はダイレクトで相手最終ライン背後のスペースへ蹴り出す。飛び出したMF小見洋太はそのままPAに進入すると、中央のMF戸嶋祥郎に合わせる。これを右足で押し込んだ戸嶋は、目