9月8日（月）24:29〜24:54 日本テレビ系で放送の「開演まで30秒！THE パニックGP」。MC大悟から出されるお題から芸人たちが30秒でショートコントを作り、即興で披露する超即興コント番組。※系列局の放送日時は変更になる可能性があります。各局の番組表をご確認下さい。今夜は、これまでに生まれた全704本の即興コントの中から、千鳥・大悟、麒麟・川島明厳選のコントを特別に公開。さらに、放送では惜しくもカットとなった未公開