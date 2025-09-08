¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û Æ²ËÜ¸÷°ì¤È²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥­¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Ç¥¨¥ó¥¿¥á¤òÄÉµá¤·Â³¤±¤ë2¿Í¤òMC¤Ë·Þ¤¨¤¿¿·ÈÖÁÈ¡Ø¸÷°ì¡õ¥·¥²¤ÎSHOW¥Þ¥ó!!¡Ù¤¬10·î6Æü¤è¤ê¡¢Ëè½µ·îÍË23:15～23:45¡Ê¢¨°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ ¢£Æ²ËÜ¤È²ÃÆ£¤¬¡ÔÀ¤³¦¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÉñÂæ¥¨¥ó¥¿¥áSHOW¡Õ¤òÅ°ÄìÄ´ºº¡ª Æ²ËÜ¤Ï¡ÔÄë¹ñ·à¾ì»Ë¾åºÇÇ¯¾¯ºÂÄ¹¡Õ¤òÌ³¤á¤¿2000Ç¯11·î½é±é¤Î¡ØMILLENNIUM SHOCK¡Ù°ÊÍè¡¢24Ç¯Â³¤¤¤¿¥ß