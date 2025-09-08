石破首相が7日夜に記者会見を開き、辞任する意向を明らかにしました。一方、辞任に伴う自民党の総裁選挙が実施されることになりました。いわゆる“石破おろし”を巡り、8日に予定されていた総裁選の前倒し要求の意思確認は行われません。石破首相：意思確認に進んでは、党内に決定的な分断を生みかねない。自民党・森山幹事長：党を二分するようなことはあってはならない。自民党では、前倒しを求める書面提出などの手続きが取りや