◇バレーボール女子 世界選手権(8月22日~9月7日、タイ)大会最終日の3位決定戦で日本(FIVBランク5位)は、ブラジル(同2位)と対戦し、2-3(12-25、17-25、25-19、29-27、16-18)のフルセットで敗戦。キャプテンの石川真佑選手は試合後、コート上で涙を流しました。2セットを先に奪われ苦しい展開となりますが、第3、4セットと大接戦で制して最終ゲームへ。2度のマッチポイントを握ったものの、あと一本が届きませんでした。チームは佐藤