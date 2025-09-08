歌手松山千春（69）が7日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。2年ぶり7度目のセ・リーグ優勝を果たした阪神タイガースを祝福した。阪神が4連勝で、2年ぶり7度目のリーグ優勝を果たした。2位巨人に17ゲーム差、貯金33と圧倒的な強さを見せた独走優勝。90年の巨人より1日早い、2リーグ制後最速の優勝決定だった。巨人ファンの松山は「阪神ファンの方々おめでとうございます」と前置きした上で「巨人が記録