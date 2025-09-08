プロ野球パ・リーグは7日、各地で3試合が行われました。首位ソフトバンクは4位楽天と対戦。2回、野村勇選手のタイムリーで先制しますが、ボイト選手に2打席連続ホームランを打たれるなど、逆転負け。連勝が5でストップしました。勝った楽天はボイド選手がチーム唯一の2桁本塁打となりました。2位日本ハムは3位オリックスと対戦。先制したチームでしたが、2-2と追いつかれて迎えた7回には、4番手の齋藤友貴哉投手が西野真弘選手に勝