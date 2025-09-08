ABCラジオ「緊急放送おめでとう！阪神タイガース！おはようパーソナリティ虎道の先の栄冠スペシャル」が8日未明、放送された。早朝の人気番組「おはようパーソナリティ」（月〜金曜午前6時30分）の小縣裕介アナウンサー（53）が深夜に登場。「おめでとうございます！0時30分からの特別編成です」と声を弾ませた。続いて日刊スポーツの寺尾博和記者が「優勝」を伝える号外をスタジオに持参。「僕の予想では14日の優勝でした