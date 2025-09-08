◇第32回 WBSC U-18野球ワールドカップ（9月5日〜14日、沖縄）各組の上位3チームが次のラウンドへ進めるオープニングラウンド。7日に第3戦の6試合が行われました。グループAの日本は、ともに2連勝のキューバと対戦。3回に為永皓選手(横浜)、阿部葉太選手(横浜)、奥村凌大選手(横浜)の横浜高校クリーンアップの3連打に相手のミスも絡み2点を先制。5回にも8番捕手の横山悠選手(山梨学院)が好機でレフトへタイムリーを放ち、リードを