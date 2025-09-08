お笑いタレント有吉弘行（51）が7日放送のJFN系ラジオ番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜午後8時）に生出演。U−NEXTで独占配信される「芸人キャノンボール」シリーズ最新作の収録に参加したと明かした。「私、足の指を骨折してから2週間と3日4日経つんですけど、先生の方から恐らくギプスが取れると言っていただきまして。しかし骨折したまま、ハードな仕事やってまして」と切り出した。「『有吉の壁』（日本テレビ系