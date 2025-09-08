歌手松山千春（69）が7日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。緊急の記者会見を行い、辞任する意向を正式に表明した石破茂首相（68）について言及した。松山は石破首相の会見の記事の一部を読み上げ「石破総理は日米の関税交渉に関する米大統領令が署名をされたことを掲げ、今こそがしかるべきタイミングと考え、後進に道を譲る決断をしたと理由を説明した」と切り出した。「確かに私、会見聞いてました