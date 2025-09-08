今夜9月8日19時放送の『ネプリーグSP』（フジテレビ系）は、平成チームVS令和チームVS昭和チームによるアイドル＆アーティスト世代間対決スペシャル。手越祐也が15年ぶりに本番組に登場。超ときめき宣伝部＆ROIROMが初参戦するほか、シブがき隊×少年隊の奇跡の共演を果たす。【写真】手越祐也が15年ぶりに登場！おはぎ問題でピンチに？「食べたことがない」平成チームは、原田泰造（ネプチューン）に加え、板野友美、歌広