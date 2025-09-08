横浜流星が主演を務める大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK総合ほか）第34回「ありがた山とかたじけ茄子（なすび）」が7日に放送され、蔦重（横浜）が仲間と共に決意の“屁踊り”を披露すると、ネット上には「激アツ」「かっこいい」「泣いちゃったじゃん」といった声が集まった。【写真】決意の“屁踊り”に興じる仲間たち老中首座に抜擢された定信（井上祐貴）は、質素倹約を掲げ、厳しい統制を敷き始める。そん