松本潤主演の日曜劇場『19番目のカルテ』（TBS系／毎週日曜21時）の最終回が7日に放送され、徳重（松本）が目を潤ませながら師匠・赤池（田中泯）を説得する姿が描かれると、ネット上には「魂が震えた」「号泣」「引き込まれてしまった。名シーン過ぎる」などの声が集まった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】人気俳優のサプライズ出演もSNSで話題に総合診療医・徳重の目の前で赤池が倒れ