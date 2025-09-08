◇国際親善試合メキシコ代表０―０日本代表（６日・米カリフォルニア州オークランド）【オークランド（米カリフォルニア州）６日＝金川誉】日本代表（ＦＩＦＡランク１７位）は、メキシコ代表（同１３位）に０―０で引き分けた。約２年ぶりのアジア勢以外との対戦は、詰めかけたメキシコサポーターがつくり出す独特な雰囲気の中、格上を追い詰めたが無得点だった。経験の浅さを感じさせなかった。冨安健洋、伊藤洋輝、町田浩