◆米大リーグカージナルス４―３ジャイアンツ（７日、米ミズーリ州セントルイス＝ブッシュスタジアム）ナ・リーグ西地区首位のドジャースを６ゲーム差で追い、自力優勝の可能性を残しているジャイアンツは、カージナルスに競り負けて、痛恨の２戦連続１点差負けで２連敗となった。８月２３日〜９月５日の１２試合で１１勝１敗と一気に勢いに乗って、最大７あった借金も返済したジャイアンツ。ドジャースとの直接対決を７試合