テレビ朝日の三谷紬アナウンサーが８日までに自身のＳＮＳを更新。栃木県・日光を満喫するショットにファンからは歓喜の声が相次いでいる。インスタグラムで「日光にサウナに入りに行ってきました〜駆け込み夏の思い出づくりです醤油樽に入れる水風呂、足がつかない深さ！！ストーブサウナに入って樽水風呂入って。またサウナに入って今度は川にダイブして…外の空気も綺麗で風も気持ちよくて最高に整いました冬にも行っ