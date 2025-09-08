【モデルプレス＝2025/09/08】DOMOTOの堂本光一とNEWSの加藤シゲアキが出演するテレビ朝日系新番組『光一＆シゲのSHOWマン！！』（毎週月曜よる11時15分〜11時45分）が10月6日にスタートする。【写真】堂本光一主演「チャーリーとチョコレート工場」初演の様子◆堂本光一＆加藤シゲアキ、新番組「光一＆シゲのSHOWマン！！」スタート堂本は“帝国劇場史上最年少座長”を務めた2000年11月初演の『MILLENNIUM SHOCK』以来、24年続い