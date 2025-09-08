阪神がリーグ優勝7日に甲子園で行われたプロ野球・阪神―広島戦で、阪神が2-0で勝利。2年ぶり7度目のリーグ優勝を成し遂げた。優勝が決まった瞬間の光景に、野球ファンからは喝采が送られていた。9回2死。最後のバッター・秋山が中飛を打ち上げた。大歓声の中、優勝決定のボールをつかんだのは近本。落下地点に入ると足を止めて仁王立ち。右手のグラブでがっちりつかみ、歓喜の瞬間となった。X上のファンは、近本の捕球にも