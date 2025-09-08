Ｊ２北海道コンサドーレ札幌の石水創代表取締役社長（４３）が、強き良きクラブに戻るため、さらなる改革に取り組んでいく。７日、スポーツ報知の単独インタビューに応じ、ビジョンを語った。１月の社長就任後、４月に三上大勝ＧＭが退任して、フロントを刷新。８月には監督交代も行い、柴田慎吾新監督を就任させた。その先に見据えるのは、コロナ禍前にはあった、地域に密着し、Ｊ１でも上位を争った、チームの姿。赤字続きのク