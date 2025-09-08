その名も「ふじさん」という特急列車がある。新宿駅を起点に小田急線を走り、小田原を目前にしてJR御殿場線に直通。【写真多数】昭和レトロな商店街、路地裏には“プチ歓楽街”も…静岡県“ナゾのアウトレットの駅”「御殿場」を写真で一気に見るそのまま箱根山の北側をぐるりと走って静岡県に入った先の終着駅が、御殿場だ。静岡県“ナゾのアウトレットの駅”「御殿場」には何がある？◤昭和レトロな商店街や“プチ歓楽