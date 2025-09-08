◇セ・リーグ阪神2―0広島（2025年9月7日甲子園）阪神・中野拓夢内野手（29）が、24年1月に結婚を公表した妻（名前非公表）にスポニチ本紙を通じてメッセージを送った。ここまで全試合出場を続ける虎の鉄人は、食事や心の面で支えてくれる愛妻へ感謝を述べた。妻へ――。バランスが取れた日々の食事のおかげで、体調を崩すことなく、一年間戦うことができた。シーズンを通して、体重の変化もあまりなかった。ナイター