石破総理は昨夜、記者会見を開き、辞任する意向を表明しました。理由については、「党内に決定的な分断を生みたくない」などと説明しています。石破総理「私は自由民主党総裁の職を辞することといたしました。米国関税措置に関する交渉に一つの区切りがついた今こそが、しかるべき（辞任の）タイミングである、このように考え、後進に道を譲る決断をいたしました」石破総理は辞任の理由について、自民党できょう予定されていた“総