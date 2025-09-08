歌手松山千春（69）が7日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。4日に肺炎のため82歳で亡くなった歌手橋幸夫（はし・ゆきお）さん（本名橋幸男＝はし・ゆきお）を悼んだ。「橋さんは1960年（昭35）デビューなんですよ。歌手としてな。1960年っていったら俺、1955年生まれだから。俺、5歳の時だから。橋幸夫さんがデビューしたのな」と切り出した。そして「その5歳の俺がだぞ、あの『潮来笠』覚えてるんだ