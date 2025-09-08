JR東日本新潟支社によりますと、大雨の影響で、JR羽越本線は村上市内の桑川と越後寒川の間の上下線で運転を見合わせています。再開の見込みはたっていません。バスによる代行輸送はありません。この区間を走る特急いなほ２号は酒田（山形県）～村上で区間運休となっています。