夏にたっぷり浴びた紫外線の影響が、じわじわと現れ始めるこの時季。ゴワつきやくすみなど、肌の不調が目立ち、そんな変化に「老けたかも……」と感じる人も少なくないはず。【写真】肌の全体的な不調に効く「美肌みそ汁」そんな抗（あらがえ）えない“老い”のスピードは、日々の食事によって遅らせることができるのだという。見た目年齢は毎日の食事で変わる「同じ年齢でも老け方に差が出るのは、食事の影響が大きいからです