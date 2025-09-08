北中米ワールドカップのヨーロッパ予選、現地時間９月７日に開催された全８試合で、圧倒的な強さを見せつけたのがグループEのスペインだ。トルコとのアウェーゲームをメリーノなどのハットトリックで６−０と制し、今予選２連勝と順調に勝点を積み上げた。ヤマル、ペドリ、オジャルサバルらが軸のアタックは迫力満点で、トルコを完全粉砕した格好だ。グループAでは、初戦黒星とスロバキアに歴史的な敗戦を喫したドイツがホーム