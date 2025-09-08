日本から参戦したゴートゥファーストは11着に敗れた。ギュイヨンを背に中団でレースを運んだが、直線では早々に失速。欧州G1馬のいる中で、厳しい戦いが予想されていたが、格上馬を相手に力を出し切れなかった。11着ゴートゥファーストM.ギュイヨン騎手「道中はリラックスして走ることが出来ていました。ロンシャンの馬場も問題ありませんでしたが、最後の直線では脚が残っていませんでした」レース結果、詳細は下記のとおり