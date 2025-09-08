◆ 岩本氏「11勝11敗となかなかの星勘定」残り3試合の楽天戦でも活躍なるかソフトバンク・柳町達が7日、楽天戦に「4番・左翼」で先発出場。8回に適時打を放つなど、1安打2四球と結果を残した。6年目でプロ初の4番となった柳町について、7日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2025』のMC・岩本勉氏が「ちょっと怪我人がいたソフトバンクからすると、この元気な選手は重要だと思う」と語ると、解説の館山昌平氏は「このカー