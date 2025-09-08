9月7日、パリロンシャン競馬場で行われたムーランドロンシャン賞（G1・芝1600m）は、フランス調教馬サーラン（牡3・F.グラファール厩舎）が激戦を制し、待望のG1タイトルを手にした。逃げたアルカントールを直線でザライオンインウィンターが交わして先頭に立つと、内からサーランが差し切りにかかる。外からロザリオンも鋭い脚で迫り、ゴール前は2頭が馬体を並べる大接戦となったが、わずか「ハナ差」でサーランに軍配が上が