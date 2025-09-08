◆ 最速157kmも4四球2失点「はやる気持ちが全面的に出たのが…」オリックス・山下舜平大が7日、日本ハム戦で今季初登板。5回91球・3安打11奪三振4四球2失点の投球内容だった。最速157kmの直球で打者を圧倒するも、勝ち負けはつかなかった山下。7日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2025』のMC・岩本勉氏が「5回で11奪三振、四球こそ4つあったが2失点。内容的には極端だ」と語ると、解説の館山昌平氏は「直球の強さは非常